Juve, la frecciatina di Cambiaso all'Inter: 'Scelgo Rodri per...'

La Juve ha messo nel mirino l'Inter per il sorpasso in testa alla classifica di Serie A e uno dei suoi migliori interpreti quest'anno, Andrea Cambiaso, ha lanciato una frecciatina ai rivali. Chiamato a votare la Top 11 del 2023 in un video per EA FC24, l'esterno ha scelto Szczesny in porta e Federico Chiesa sulla fascia ('Altrimenti non mi passa la palla', ha detto). Ma ha anche optato in mezzo al campo per Rodri del Manchester City. Il motivo? 'Per il gol in finale di Champions League contro l'Inter', ha detto. Questo, in definitiva, il suo undici perfetto.



Szczesny; Kim, Van Dijk, Theo Hernandez, Alexander-Arnold; Bellingham, Chiesa, Rodri; Mbappé, Vinicius, Messi.