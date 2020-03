Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic hanno lasciato Torino nelle scorse ore per tornare a casa loro, rispettivamente in Argentina, Germania e Lussemburgo. L'attaccante argentino - ufficialmente - si è mosso per stare vicino alla madre (anche se sulla carta dovrà rispettare un periodo di isolamento di 14 giorni imposto dal Governo argentino),ma solo in "isolamento volontario".