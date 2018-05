Da La Gazzetta dello Sport, c'è già il disegno della possibile Juventus versione 2018/2019: spazio a Szczesny con Perin prima riserva; a destra Darmian, a sinistra Spinazzola, in mezzo Caldara e Benatia con Chiellini prima alternativa. In mediana, Emre Can insieme a Pjanic e Matuidi mentre Dybala, Higuain e Douglas Costa saranno titolari, ma il primo jolly per Allegri potrebbe essere Alvaro Morata, inserito in formazione.