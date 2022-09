Così come per Paul Pogba, infatti, alla Continassa era chiaro fin dall'inizio che puntando tanto (tantissimo) sul talento argentino sarebbe stato necessario un equilibrio difficile da individuare.- Pronti via, ecco il primo gol e la prima vittoria con la firma di Di Maria, ma contro il Sassuolo ecco anche il primo infortunio muscolare, con Allegri che al termine del match rivelava come quel problema all'adduttore se lo portava appresso già da un po'. Forse andava preservato o gestito diversamente, forse è stata solo sfortuna, ma gli esami hanno poi confermato uno stiramento. Due settimane e due partite di stop, poi subito nella mischia: uno spezzone con lo Spezia senza allenamenti in gruppo, già titolare con la Fiorentina nonostante un paio di sedute appena con il resto della squadra. A Firenze un'altra sostituzione, dopo appena 45 minuti e una prestazione distante dagli standard a cui Di Maria punta e ha abituato: una sostituzione precauzionale, ha spiegato Allegri