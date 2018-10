La grande chance è pronta per arrivare adesso, più che mai. Perché Fabio Paratici ha lavorato nell'ombra per anni al fianco di Beppe Marotta, direttore sportivo e braccio destro instancabile capace di intuizioni fondamentali per il progetto tecnico della Juve che è decollato in questi anni. L'ultima estate lo ha consacrato, reso più noto anche a livello mediatico e nel contatto coi tifosi, di certo incoronato re dell'operazione Cristiano Ronaldo dallo stesso Agnelli che ha fatto parlare proprio Paratici in conferenza stampa con CR7. Ma con l'addio di Marotta, c'è un futuro tutto da discutere.



CHANCE O ESTERO - L'occasione immediata è quella di diventare direttore generale bianconero, ovvero avere importanza totale nel management bianconero e prendere ancor più decisioni. Paratici è pronto a dire sì alla proposta della società per l'immediato, di certo la Juventus mira a tenerlo con sé perché già salutare Marotta significa andare incontro a una vera e propria rivoluzione del modus operandi bianconero. Ma non è detto che il futuro remoto (da giugno in avanti, per intenderci; non subito) di Paratici sia a Torino: da anni i corteggiamenti non mancano, quando Pippo Inzaghi arrivò sulla panchina del Milan da grande amico del dirigente bianconero provò a portarlo al Diavolo senza successo, oggi un'altra soluzione italiana non è contemplata da Paratici. All'estero invece non mancano le proposte, in origine fu il Tottenham del presidente Daniel Levy che stravede per lui ma attenzione adesso soprattutto alla scrivania del Manchester United che rivoluzionerà l'area tecnica. Soluzione affascinante, così come il Paris Saint-Germain che sembra essere ai minimi storici con Antero Henrique. Due opzioni da tenere a mente perché Paratici piace davvero a molti, sarà lui a dover decidere il proprio destino futuro e non sono esclusi colpi di scena. Nel presente c'è la Juve con molto più potere, può essere la chance definitiva visti i saluti di Marotta. Ma le proposte per un'esperienza totalmente diversa non mancherebbero. Intanto, Paratici avanza nella Juve del presente.