Quali sono le maglie di calcio più 'instagrammate'? Ci perdonerete il verbo, ma è frutto dei tempi. Che passano e non s'arrestano. Che però danno vantaggio ai bianconeri, i più presenti sui social grazie (anche) al fenomeno Cristiano Ronaldo. La maglia juventina è stata postata quasi 71mila volte, per la precisione "70,870 hashtag utilizzati per maglia da calcio". Prima, la società torinese. Seguita dall'Arsenal (51636 interazioni) poi Liverpool (46390 interazioni). Fuori dal podio Real Madrid, quindi il Manchester United, Chelsea, Barcellona e Milan, la seconda tra le italiane. Decima l'Inter, poi la Roma al dodicesimo posto. Ultimo tra le big il Napoli, ferma solo a 2900 interazioni. Lo studio è di Compare.bet.



Foto: footyheadlines