La mamma di Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, ha parlato in Portogallo direttamente da Madeira a poche ore dall'esordio del figlio all'Europeo con la maglia del Portogallo.



CONTINUERA' PER 3 ANNI - "E' in forma, continuerà altri tre anni. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri e lui ha detto 'grazie mamma'".



IL PORTOGALLO - "Vinceremo 2-1. Un gol di Ronaldo e l'altro... non importa, anche un autogol. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro. Io allo stadio? Solo in finale.