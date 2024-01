Juve, la marcia dei rinnovi continua: ce ne sono almeno altri 10 in programma

Nicola Balice

Quanti sono i rinnovi di contratto già firmati negli ultimi mesi in casa Juve? Tanti. E importanti. Alcuni di questo sono già da ridiscutere, vedi quello di Adrien Rabiot che si ritrova in scadenza. La tabella di marcia imposta dalla dirigenza bianconera e condotta da Cristiano Giuntoli in coppia con Giovanni Manna, però, è ancora distante dal vedere la propria conclusione. Molto distante. Ce n'è ancora per tutti i gusti: giovani da blindare, contratti in scadenza, big dagli alti costi e i fantasmi di mercato che aleggiano. In ballo ci sono quindi ancora almeno dieci contratti in via di discussione, con diverse necessità e diverse problematiche da gestire, diverse pure le tempistiche per arrivare a una fumata bianca o magari a una rottura che in ogni caso non si vede sul alcun fronte almeno per ora. Almeno dieci.







https://www.ilbianconero.com/a/juve-la-stagione-dei-rinnovi-e-ancora-lunga-altre-dieci-trattati-65636









Scopri le 10 trattative in ballo per i rinnovi di contratto