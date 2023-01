Dalla giornata di ieri Andrea Agnelli non ha più un ruolo attivo per la Juventus. Né da Presidente né, a suo dire, da proprietario tramite Exor, società da cui uscirà nel suo ruolo di consigliere. Al suo posto, John Elkann ha spinto Gianluca Ferrero, fedelissimo della famiglia e a cui è stato affidato un percorso programmatico importante.



COSTI E CESSIONE - Secondo quanto riportato dal Corriere Economia le linee guida programmatiche riguarderanno rigore e understatement. In sostanza le prime mosse dovranno portare a un concreto risanamento dei conti a prescindere dalle possibili sentenze. Il passo successivo dovrebbe riguardare il delisting dalla Borsa di Milano del titolo societario. Una mossa che dovrebbe essere propedeutica anche ad una potenziale cessione del club nel futuro.



TORNA AGNELLI? - E a Torino negli ambienti vicini agli Agnelli si sussurra che il passo indietro di Andrea sia arrivato dopo mesi di confronti, anche tesi, con il cugino John e alcuni membri della famiglia. E quel dietro-front si sussurra, possa essere legato proprio a un ritorno futuro magari da proprietario unico, se da Exor dovesse arrivare lo stop agli investimenti.