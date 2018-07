Si è concluso in giornata il summit delicato tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Gonzalo Higuain, rappresentato dal fratello-agente Nicolas. La Juve ha scoperto le proprie carte, il Pipita è in vendita. Ed il club bianconero ha anche confermato ad Higuain come l'unica società ad aver presentato un'offerta concreta fin qui sia stata solo il Milan, nonostante i continui approcci avuti anche con il Chelsea che pure aveva un'intesa di massima con il giocatore. E allora a Higuain non rimane altro da fare che trovare l'accordo con Leonardo.