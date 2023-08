La priorità non è più sulle fasce, dove comunque la Juve è coperta tra Weah e Kostic, Cambiaso e Iling-Junior. Ma nel mirino rimane saldamente anche uno come Emil Holm, con i bianconeri che prima devono effettuare uscite per completare l'affondo. Ecco perché tra Atalanta e Sassuolo, il tentativo della Juve è quello di chi chiede a Spezia e giocatore di temporeggiare, se possibile, nella speranza di poter portare lo svedese a Torino.