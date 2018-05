La nuova maglia della Juventus non piace proprio a tanti dei tifosi bianconeri. Presentata da pochi giorni, la prima divisa per la stagione 2018/19 sta facendo discutere soprattutto per come è stato realizzata la "toppa" per il logo Jeep, incollata in orizzontale a congiunzione delle due strisce nere verticali che campeggiano nella parte frontale della maglia.Proprio la toppa è il motivo per cui i tifosi si sono riversati sui social e si sono organizzati lanciando un autentico appello alla Juventus, alla Jeep e all'Adidas conI tifosi hanno anche realizzato un nuovo rendering della divisa da suggerire alla proprietà."Sembrava che, con la maglia Home 17/18, l'utilizzo della toppa sponsor sui kit della Juventus fosse finalmente stato abbandonato; ebbene, da quelli che sembrano essere i leaks ufficiali della maglia del prossimo anno, pare che Adidas e Juventus abbiano deciso inspiegabilmente di tornare sui loro passi, riproponendola per la prossima stagione.Il malcontento generale non ha tardato ad arrivare e la maggior parte dei feedback tende ad essere negativa.Chiediamo ad Adidas e Juventus di rivedere la Loro idea e di utilizzare per le maglie la stessa tipologia di applicazione dello sponsor utilizzata su quelle della attuale stagione 17/18, onde evitare l'eccessiva perdita di potenziali acquirenti della stessa.#noToppa