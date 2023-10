Era un equivoco. Poi si è ritrovato e rilanciato, diventando il miglior giocatore della Juve nel peggior momento della storia recente del club bianconero. Ed è pure rimasto quando sarebbe potuto andare praticamente ovunque, prolungando il contratto di una stagione in attesa di capire che fare in futuro. Una stagione da vivere in ogni caso come punto fermo, imprescindibile.. Un discorso destinato a entrare nel vivo senza fretta, con ogni probabilità nell'anno nuovo quando saranno più chiari anche i progetti futuri della stessa Juve: con la certezza di un posto nella nuova Champions e di un programma di crescita continua,