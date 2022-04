spazzato via da De Ligt e dal Var il miracolo sul rigore di Calhanoglu, non si ripete.prestazione ordinata, copre le spalle a Cuadrado.domina, domina, domina. Poi però è suo l'errore che chiude il cerchio degli errori decisivi, entrando in anticipo in area consente a Calhanoglu di ritirare il rigore.dalle sue parti, comunque, non si passa.si addormenta insieme a Morata sulla palla da contendere a Barella, si fa fregare insieme a Morata da Dumfries appena dopo (28' st: prova a spingere nel finale).in mezz'ora gli succede di tutto, calcio in faccia, caviglia, ginocchio...lotta come un leone ma poi deve arrendersi (34' ptentra dopo uno stop piuttosto lungo, dà tutto e colpisce pure un palo): a conti fatti il migliore della Juve (39' st).i pericoli della Juve spesso partono dai suoi piedi, vince il duello con Perisic (39' st Bernardeschi sv).: parte bene, sembra ispirato, ma non determina e sparisce insieme alla Juve dopo mezz'oretta.: si divora gol e combina in coppia con Alex Sandro la frittata del rigore (28' st: uno spezzone per provare a lasciare il segno, non ci riesce).finisce per farsi divorare da Skriniar. Una volta sola lo manda al bar, ma di destro sfiora il palo.All.allegrata ma non troppo quella iniziale, la Juve parte forte e poi si perde appresso alle decisioni arbitrali che poi son figlie (giuste o no) dei cronici blackout individuali. Nessuna vittoria negli scontri diretti in questa stagione, qualche responsabilità dovrà pur averla.