Lo abbiamo scritto spesso in queste settimana, prima e dopo l'eliminazione con l'Ajax, anche questa mattina:Questo è quanto detto e ribadito da Andrea, un presidente che ha abituato ad avere una sola parola. Questo è quanto detto anche dallo stesso Massimiliano Allegri, che pure ha fatto intendere come ci sia ancora da discutere: molto o poco, si capirà. Un primo messaggio, tra le righe, la scorsa settimana: “La Juve non inizia mai la stagione con un allenatore in scadenza? Non si sa mai”. E un altro oggi: “Quando si programma il futuro si parla e c'è un confronto da cui bisogna uscire migliori per programmare una stagione difficile. Bisogna essere lucidi nelle valutazioni e distaccati da quello che è successo”. Niente di clamoroso, anzi forse talmente ovvio da risultare sorprendente. Che conferma comeEcco perché continuano i rumors legati ache potrebbero raccogliere la sua eredità, ad esempio. Il fatto che la Juve abbia già terminato la propria stagione, poi, può agevolare il processo decisionale:, quello che avrebbe garantito almeno secondo i piani bianconeri uno tra Zinedinee Pep, quello che garantirebbero ben pochi tecnici in circolazione.L'attesa di una prima mossa, da una delle due parti, non è però immobilismo e la decisione di continuare insieme non sarà mai vissuta come una sconfitta, dal mercato le scosse di adrenalina necessarie però per rivitalizzare un rapporto che dopo cinque anni intensi ne ha sempre più bisogno.