Juventus e Brooklyn Nets, squadra di Nba, hanno consolidato una partnership sportiva del tutto inedita. Basket e calcio si fondono così, non solo nel tifo, ma anche in un continuo gioco di richiami che da Torino volano fino a New York e viceversa. Così, forti del legame bianconero tra le due squadre, ecco che spunta un'altra sorpresa: Kevin Durant, nuovo acquisto e immediatamente stella dei Nets, indosserà un numero speciale per la prossima stagione. Addio quindi KD35 e benvenuto KD7: ricorda qualcuno?