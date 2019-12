Una decade per trasformare lo Stadium in un fortino. La Juventus ha blindato le mura di casa e negli ultimi dieci anni ha fatto registrare cifre da record, come riportato dai dati di Opta. Nel 77% delle partite casalinghe, infatti, i bianconeri segnano l'1 alla schedina: sono 146 successi su 189, infatti, le partite vinte a Torino.