Quello di Paul Pogba è uno dei nomi che più scaldano i cuori in casa Juventus. Il ricordo della sua crescita esplosiva e del suo talento con la maglia bianconera sono in grado di emozionare all'istante qualsiasi tifoso e, ora che si torna a parlarne in ottica mercato, è normale che cresca l'emozione a riguardo. L'edizione odierna di Tuttosport lo mette in prima pagina con un titolo eloquente: "Voglio la Juve". E il quotidiano spiega che l'operazione con il Manchester United è tutt'altro che "fantamercato", come lo ha definito Beppe Marotta qualche giorno fa.



I DETTAGLI - Pogba, se effettivamente vuol far ritorno a Torino, deve ridursi in parte lo stipendio, fino a circa 7 milioni di euro l'anno. Fondamentale sarà poi il lavoro del suo procuratore, Mino Raiola, per convincere la dirigenza dei Red Devils, delusi da queste due stagioni dopo averlo pagato la bellezza di 105 milioni di euro nell'estate del 2016. L'atteggiamento di José Mourinho nei suoi confronti non è piaciuto al francese, che spera in un grande Mondiale per rialzarsi.