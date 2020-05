Riccardo Bigon e Walter Sabatini, direttore sportivo e coordinatore dell’area tecnica del Bologna, sono stati ospiti alla trasmissione ‘Il calciomercato che verrà’ su Sky Sport, e hanno parlato a 360 gradi della società rossoblù. In riferimento a Riccardo Orsolini, esterno rivelazione nell’attacco di Sinisa Mihajlovic, entrambi hanno sentenziato sul mercato: “Il Bologna non svenderà, abbiamo una grossa fortuna, perché non abbiamo necessità di cedere. Credo di poterlo dire senza paura, non svenderemo”. L’azzurro è nelle mire della dirigenza della Juventus, che lo aveva veduto al Bologna pattuendo un gentlemen agreement per un futuro riacquisto.