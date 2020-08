Terminata la stagione con l'eliminazione agli ottavi di Champions League con il Lione, per la Juventus è già tempo di programmare la prossima stagione agli ordini di Pirlo e le prime mosse di mercato. Anche in uscita, con diversi elementi a rischio partenza: non solo Matuidi (vicino all'Inter Miami), Higuain e Khedira, anche Alex Sandro e Douglas Costa sono tornati sotto la luce dei riflettori.



SONDAGGI - E' quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come per i due brasiliani siano tornate a suonare le sirene inglesi. Per Alex Sandro, c'è di nuovo il Manchester City: il terzino ex Porto è un pallino di Guardiola, per i bianconeri non è intoccabile ma serve un'offerta importante e i rapporti tra le due società sono buoni. Per Douglas Costa invece, sono arrivati i primi sondaggi sempre da Manchester, ma sponda United come alternativa a Jadon Sancho. E attenzione anche all'Arsenal, a caccia di rinforzi sulle fasce.