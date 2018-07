Finalmente Leonardo Spinazzola è tornato alla Juve. La sua presentazione arriva un anno dopo il tentativo dei bianconeri di riportarlo alla base, ma ancora in anticipo di qualche mese rispetto a quando Max Allegri potrà contare su di lui a causa dell'infortunio. Questi i temi principali toccati da Spinazzola in conferenza stampa.



RECUPERO - "Le mie condizioni sono un pochino più positive. Ho iniziato a correre da una settimana, Mariani martedì dopo la visita ha detto che va tutto bene. C'è solo da lavorare e avere tanta pazienza. Un rientro è preventivabile tra metà ottobre e novembre: inutile forzare per poi stare male dopo. Quando sarà, prima i dottori e poi il mister mi diranno che sono pronto"



CR7 - "Ringrazio perché c'è tanta gente, pensavo oggi di avere domande dai miei agenti. (ride). Stare qui per me è un sogno e non soltanto perché lunedì c'è stata quella di Cristiano Ronaldo".



RITORNO - "L'anno scorso ho provato a tornare, era un treno che non potevo perdere per tanti motivi. Però dopo l'Atalanta mi ha detto che dovevo restare e sono stato felice, grande campionato e grande Europa League. Ringrazio tutti loro, Gasperini, compagni e staff. Senza di loro non sarei qui nemmeno quest'anno. Ringrazio la Juve che in questi sei anni mi ha aspettato. Sono molto felice"



JUVE - "La differenza rispetto a sei anni fa è Cristiano Ronaldo, perché quando sono andato via penso che fosse inimmaginabile trovare un campione così nella Juve. Questo significa che la società fa un lavoro enorme, ogni giorno. Si vede dal centro sportivo nuovo ad esempio. Oggi si ragiona da top club nel mondo".



PRIMI ANNI - "I primi anni in prestito sono stati difficili. Dopo che mi hanno spostato di ruolo ho trovato più continuità e consapevolezza".



POSIZIONE - "Ho sempre giocato a sinistra, mi trovo bene lì. A destra posso anche giocare, ma da terzino ho mai provato. E se il mister mi dice di giocare lì, sarò molto felice di farlo"



ALLEGRI - "Con Allegri avevo già fatto un ritiro di un mese quattro anni fa e più o meno già lo conoscevo. I compagni italiani li conosco grazie alla Nazionale, per il resto siamo in pochi adesso comunque sono molto felice e conoscevo già tutto l'ambiente. Sono partito avvantaggiato".



MERCATO - "Borussia Dortmund? No, per me l'idea era solo la Juventus. Altre voci non m'interessavano per niente".



NUMERO - "Ho preso il 37 a Bergamo, l'ho preso anche qui. Il 7 era il mio numero preferito. E poi era occupato, era di Cuadrado ma adesso è cambiato, gliel'ho lasciato (ride, ndr). Mi piacciono entrambi i numeri, mi ha portato bene e ho continuato con questo numero".