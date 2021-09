Nel giorno in cui la Juventus ha reso noto, con un comunicato, che il prossimo 17 settembre si svolgerà il consiglio di amministazione per l'approvazione del bilancio al 30 giugno, Exor ha fornito la propria posizione in merito ai numeri evidenziati dalla semestrale: "Attualmente, per l’esercizio 2021/2022, che è ancora gravemente colpito dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, si prevede una perdita significativa. Nell’ipotesi di un sostanziale ritorno alla normalità del del contesto economico generale entro la seconda metà del 2022, e grazie alle azioni intraprese nell’ultimo esercizio per razionalizzare i costi e recuperare i ricavi che hanno efficacia nel medio periodo, il risultato operativo e il cash flow di Juventus sono attesi in miglioramento a partire dall’esercizio 2022/2023".