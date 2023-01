Il nuovo dirigente dellaFrancescoha presenziato quest'oggi all', in cui si è dibattuto in particolare di riforme e diritti tv per il prossimo triennio. Per lui si è trattato della prima uscita nel ruolo acquisito pochi giorni fa, dopo la sentenza contro il club bianconero per il caso plusvalenze. "Come è stata? Come tutte le altre da dieci anni a questa parte", si è limitato a commentare ai giornalisti presenti.