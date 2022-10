Il derby per la vetta della classifica del campionato Primavera fra Torino e Juventus va, forse anche a sorpresa, alla formazione bianconera allenata da Paolo Montero che parte male, malissimo, va sotto fino al 3-1, ma negli ultimi 30 minuti trova una rimonta clamorosa fino al 4-3 finale.



Il primo tempo è tutto di marca granata che mette a ferro e fuoco la difesa bianconera e che passa con Caccavo e due volte con Jurgens e che capitola soltanto per lo sfortunato autogol di N'Guessan.



Nella ripresa però l'ingresso dalla panchina di Yildiz ribalta la partita con l'ex Bayern che prima accorcia per il 3-2 e poi, dopo il rigore di Housen, sigla il 4-3 finale all'81' che lascia l'amaro in bocca a Scurto che aveva sognato una trionfale vittoria e che, poco prima del 3-2 ha avuto nel palo di Caccavo un autentico match point.