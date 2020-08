Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, non rientra più nei piani bianconeri. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la priorità del Pipita è quella di parlare con il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, solo dopo prenderà una decisione. In caso di addio la MLS è la pista più concreta da seguire, in quanto in Europa non sembrano esserci club disposti ad accogliere l’ex Napoli alle cifre richieste dall’argentino; mentre in patria, come ha ammesso lui stesso, non vuole tornare.