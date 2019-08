CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM

La prima è andata.ha seguito la sua prima Juve dall'appartamento in centro a Torino dal quale è rimasto in stretto contatto con tutto lo staff in panchina al Tardini e in particolare con, suo assistente tecnico già ai tempi del Chelsea e del Napoli.che sabato sera arriva all'Allianz Stadium per la seconda di campionato. Durante la settimana continuerà a preparare la partita assieme al suo staff, come fatto anche la scorsa settimana. Loro sul campo e lui al monitor.dove la missione principale di Paratici sarà sfoltire la rosa negli ultimi sette giorni di trattative.