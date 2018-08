Una giornata di festa, ma non solo. La Juve attende il Villar Perosa, la consueta celebrazione della juventinità data dalla tradizione della famiglia Agnelli, e quest'anno ha un motivo in più. C'è Cristiano Ronaldo, c'è il suo esordio, così come quello in terra italiana di tutti i nuovi acquisti. Ma è anche la prima amichevole per tutti coloro che sono rientrari dalle ferie Mondiali dal 30 luglio in avanti. Come schiererà i suoi Allegri?



Ecco la probabile formazione: Szczesny; Cancelo/Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira/Bernardeschi, Pjanic, Emre Can; Dybala, Ronaldo, Douglas/Bernardeschi.