La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine per scommesse su piattaforme illegali. Come si legge su La Stampa, nel registro degli indagati è iscritto anche Nicolò Fagioli. Lo scorso 30 agosto i legali del 22enne centrocampista della Juventus e la pubblica ministera Manuela Pedrotta hanno segnalato il fatto alla Procura della Figc, che a sua volta ha aperto un fascicolo d'indagine.



COSA RISCHIA - Per tutti i calciatori professionisti c'è il divieto di scommettere su qualsiasi evento sportivo organizzato da Figc, Uefa o Fifa. Dal punto di vista sportivo Fagioli rischia una multa a partire da 25 mila euro o una squalifica fino a 3 anni. Invece secondo l'articolo 720 del Codice Penale, chi partecipa al gioco d'azzardo rischia un arresto fino a sei mesi e un'ammenda di 516 euro. Le pene sono aumentate a chi scommette cifre rilevanti.