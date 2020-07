Secondo quanto riporta Sky Sport, Arek Milik si è promesso alla Juventus. Il contratto del polacco scade nel 2021 ed ha già fatto capire di non voler firmare un nuovo accordo col Napoli. La sua priorità è il trasferimento in bianconero. La Juve è pronta ad offrire Federico Bernardeschi come parziale contropartita, il calciatore è gradito alla società partenopea e pure a Rino Gattuso ma c'è da vedere se accetterà la destinazione.