Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus non intende fermarsi nella sfida a distanza con l'Inter sugli stessi obiettivi. Mentre i due club stanno lavorando contemporaneamente all'operazione Sandro Tonali, gli stessi Paratici e Marotta sono pronti alla battaglia per Gaetano Castrovilli. Conte lo vuole all'Inter per il 2021/2022 prenotandolo con largo anticipo, ma la Juve ha contattato i suoi agenti e vorrebbe mettersi in prima fila con la Fiorentina: altra guerra in arrivo...