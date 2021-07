Secondo Serie B News la permanenza alla Juventus di Cristiano Ronaldo costringerebbe il direttore sportivo Cherubini a spendere il meno possibile sul mercato: in tal caso, il club bianconero potrebbe decidere di non comprare una "quarta punta" per completare il parco attaccanti, e di promuovere in quel ruolo un giocatore della Juve Under 23.