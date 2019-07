I tifosi della Juve si schierano. Al fianco di Paulo Dybala, senza alcun dubbio. Il fuoriclasse argentino in queste sta tornando in Italia dall'Argentina. Domani a Torino l'incontro con Maurizio Sarri e la dirigenza bianconera, per fare chiarezza su un futuro che sembra portarlo al Manchester United. Paulo una sua idea ce l'ha, chiara: vuole restare alla Juve. Lo ribadirà domani alla Continassa, lo ha già comunicato in questi giorni tramite i suoi agenti. Ma Nedved e Paratici lo hanno scaricato, lo hanno messo in vendita, per arrivare a Lukaku. Una scelta che non piace ai tifosi della Juve che, sui social si sono scatenati in queste ore: innumerevoli i messaggi, un coro in favore della permanenza dell'argentino, tutti con hashtag annesso #DybalaNonSiTocca. Nella nostra gallery i commenti dei fans bianconeri contro il trasferimento di Dybala al Manchester United.