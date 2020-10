Potrebbero, non è detto però che siano definitive. Perché se dall'assemblea degli azionisti in programma giovedì, è lecito attendersi delle comunicazioni a riguardo in casa Juve è altrettanto possibile che un'eventuale rivoluzione societaria possa aver bisogno di molto più tempo. L'ultimo progetto triennale è prossimo alla conclusione: una prima stagione iniziata con Beppee proseguita senza, una seconda con il solo Paratici al timone dall'inizio alla fine, una terza che ora necessita di risposte. Perché sono ormai diversi mesi che il futuro del dirigente bianconero appare in bilico,e Mazzia: una gestione a 360 gradi e non solo sportiva, con Marco Re (già uscito) e Giorgio Ricci insieme a Paratici a capo delle tre macroaree di competenza.Perché nel frattempo alla figura di Paratici è stata già da tempo affiancata quella di Federico, operativamente una sorta di direttore generale per quanto a livello ufficiale il suo ruolo sia sempre quello di coordinamento delle squadre al di sotto del gruppo ora guidato da Andrea Pirlo.. Anche se magari potrebbe essere necessario aspettare pure la conclusione del mercato di gennaio prima di una decisione definitiva sul futuro di Paratici, che in piena estate sembrava molto più ovvia di quanto non sia diventata strada facendo.