E' giorno di vigilia in casa Juventus in vista dell'importantissima match dello Stadium contro il Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Maurizio Sarri deve rimontare lo 0-1 subito in Francia, ma molto difficilmente potrà contare su un Paulo Dybala pienamente efficente sotto l'aspetto fisico. Il giocatore argentino ha iniziato a lavorare a parte rispetto al gruppo anche nella seduta di rifinitura andata in scena alla Continassa.



Niente torello per la Joya con Ronaldo e soci, ma semplice riscaldamento e poi lavoro personalizzato con i collaboratori di Sarri, che confida di averlo a disposizione comunque per la panchina, ma con l'idea di mandarlo in campo solo in caso di necessità.





