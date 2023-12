Il gesto di questa settimana è, ha permesso alla Juve di battere la Roma, ha portato tre punti pesantissimi, ha avvicinato i bianconeri all'Inter (-2) e ha allungato la striscia positiva a tredici partite,(ma la presunta modernità di tante squadre è fuffa) ma. E soprattutto ci ha fatto considerare Vlahovic sotto una nuova luce.L'assist di tacco di Vlahovic è la, possa portare il suo contributo e consolarsi con la carezza dell'allenatore e gli applausi dei propri tifosi. È un gesto (dentro una partita volitiva, di applicazione e buone intenzioni) che riconsegna ad Allegri un giocatore che l'allenatore - è onesto dirlo - non ha mai realmente amato e a cui non ha mai fatto sconti.. È entrato in crisi, non riusciva più a segnare.. Ma evidentemente qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. È come se gli fosse scattato qualcosa dentro, come se volesse dimostrare - a se stesso prima di tutti - cheLa settimana scorsa a Frosinone ha segnato il gol della vittoria, ieri all'Allianz Stadium è stato ancora decisivo, con quello straordinario gesto tecnico, un colpo di tacco che ha aperto una finestra sul successo.. Nella sua prima mezza stagione ha messo a referto(altre 17 le aveva realizzate in maglia viola, lo score totale di quell'anno fu di 24 gol), nella seconda i gol. È vero che un centravanti non si giudica solo dai gol, ma Vlahovic venne preso per colmare il vuoto lasciato nel tabellino marcatori da Cristiano Ronaldo.. Non sei più un ragazzo, non puoi venire considerato come tale, ma non sei ancora nella fase della maturità., solo quando diventerà imprescindibile in un reparto offensivo che non ha eguali nel nostro campionato.: soltanto Allegri può vantare una batteria di attaccanti così completa e variegata. Però intanto Vlahovic si è portato avanti con il lavoro.). E ad Allegri va bene anche così.