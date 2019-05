Non solo Allegri. La Juventus che inizierà la stagione 2019-2020 avrà altri volti nuovi, non solo nel reparto tecnico. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Agnelli ha deciso di ribaltare tutto, una rivoluzione che coinvolge anche lo staff medico, che sarà cambiato in toto. Via il responsabile sanitario Claudio Rigo, il medico della prima squadra Fabio Tenore e tutti i collaboratori che fanno parte della corposa squadra medica bianconera. La decisione, che non è ancora ufficiale, è stata comunicata ieri ai diretti interessati, che molto probabilmente pagano i tanti infortuni dei quali è stata vittima la Juve in questa stagione. Un wind of change che spira forte in casa Juve, pronto a portare via altre certezze. ​Perché come ha ribadito ieri sera Agnelli a margine di un evento "La Juventus deve avere la capacità di guardare avanti. Si vive nell’oggi, ma proiettati nel domani e dopodomani".