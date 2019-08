La Juventus aspetta le cessioni, così, le pretendenti per Mauro Icardi provano a prenderla sul tempo. La Roma, su tutte, ha tentato la giocata d'anticipo, forte dell'interesse dell'Inter per Dzeko. 30 milioni più il bosniaco, la mossa di Pallotta, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport. Marotta ha risposto alzando la posta a 45-50 milioni, così la palla ritorna al centro del campo, in attesa che qualcuno avanzi nuove proposte.