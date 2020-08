Dopo il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin la Roma è alla ricerca di un nuovo ds (il grande sogno è Fabio Paratici). Nel frattempo, la posizione della nuova società sul futuro di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo è chiara: non si toccano. La Juventus è da tempo sulle tracce dei due gioielli giallorossi e potrebbe comunque provare a fare un tentativo soprattutto per il classe '99. La priorità del nuovo presidente della Roma è quella di risanare il bilancio e serviranno quindi delle cessioni. La Juve non molla, Pellegrini e Zaniolo sono ancora nel mirino.