Sarà la paura che la Lazio vinca lo scudetto oppure, dato che le trattative ad oltranza per trovare un nuovo “padrone” non fanno pensare al meglio,Partecipata perché i lupi non si abbandonano mai, rassegnazione perché chiunque verrà, molto probabilmente si troverà di fronte problemi di bilancio e, allora, giocoforza toccherà vendere. Tornare un po’ indietro, insomma: ricalibrare, per ripartire. In fondo il nuovo allenatore non è male, anzi, però