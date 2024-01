Juve, la Roma non molla Huijsen

Marco Demicheli

Sorpassi e controsorpassi, inserimenti dell'ultimo minuto che a volte non riescono e altre, invece, si trasformano in colpi a sorpresa. Il calciomercato è fatto anche di questo, di affari che sembravano destinati ad andare in una certa maniera e invece, sul più bello, cambiano completamente. Per informazioni, chiedere a Dean Huijsen, difensore di proprietà della Juventus che fino a un paio di giorni fa già si vedeva giocare la seconda parte di stagione con la maglia del Frosinone. E invece, quando le valigie erano ormai fatte, ha ricevuto la corte della Roma e di José Mourinho, che ha subito fatto breccia nel 18enne olandese. E, pian piano, sta convincendo anche il club bianconero a rivedere i suoi piani...