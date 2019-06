Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prima offerta della Juventus alla Roma per Nicolò Zaniolo è stata rifiutata. La società giallorossa ha declinato i 35 milioni di euro offerti dai bianconeri per il giocatore. Intanto Paratici resta vigile e continua a portare avanti i contatti con Vigorelli, agente di Zaniolo.