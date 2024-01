Juve, la Roma si inserisce per Huijsen: cosa sta succedendo

Federico Albrizio

Un difensore come priorità assoluta. L'idea della Roma per il mercato di gennaio è chiara, un centrale che possa andare a tamponare l'emergenza di José Mourinho, a corto di giocatori per via degli infortuni di lungo corso di Smalling e Kumbulla su tutti. I limiti del fair-play finanziario non permettono a Tiago Pinto grosse spese e così l'idea è provare a cogliere qualche opportunità in prestito. Con un nome che nelle ultime ore sta prendendo corpo con sempre maggiore convinzione: Dean Huijsen.



Il classe 2005 di proprietà della Juventus è più che promesso sposto del Frosinone, che dopo aver definito l'accordo tra club lo aspettava per rimpinguare la sua colonia bianconera nel giro di qualche giorno. Lo stesso difensore aveva già dato il suo ok, ma l'inserimento della Roma può cambiare lo scenario. La corte di un allenatore come Mourinho chiaramente non lo sta lasciando indifferente e, quando tutto sembrava fatto col Frosinone, gli sta facendo rivedere i piani. Con la Juve che vorrebbe mantenere la parola data al Frosinone e la tentazione, forte, di giocare questi sei mesi in una città e in un club importanti come la Roma.