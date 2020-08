C’è fermento in casa Roma. Non solo mercato dei giocatori, perché la posizione di ds è attualmente occupata da Morgan De Sanctis ma c'è voglia di trovare un top del campo. Il sogno corrisponde al profilo di Fabio Paratici, blindato dalla Juventus e così il club del nuovo proprietario Dan Friedkin si sta guardando intorno. Con molta attenzione alla calma prima della tempesta che sta circondando l’Inter. Come riporta Il Messaggero, i fari sono puntati su Ausilio: martedì andrà in scena l’incontro tra l’Inter e il club, dal quale dipenderà il futuro dell’attuale ds nerazzurro. La Roma aspetta al varco.