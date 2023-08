Più Salernitana che Genoa.

I campani sembrano poter avere la meglio sui liguri nella corsa per aggiudicarsi uno dei talenti più promettenti usciti di recente dal vivaio della Juventus.



Malgrado i continui dialoghi in corso tra la dirigenza rossoblù e quella bianconera, concentrati per la verità più sul profilo del difensore Koni De Winter, è la Salernitana in questo momento a nutrire grandi chance di aggiudicarsi le prestazioni di Fabio Miretti.



Inizialmente ritenuto incedibile da Max Allegri, che lo ha voluto con sé sia nella prima parte del ritiro che nella tournèe americana, ora il classe 2003 è pronto per lasciare Vinovo e andare a farsi le ossa altrove. Soltanto a titolo temporaneo però. L'accordo, ormai in via di definizione, tra Juve e Salernitana prevede infatti un prestito secco.