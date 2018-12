Il primo tra tutti i desideri sportivi del presidentissimo GiampieroEbbene questa volta, nella partita che lo stesso Boniperti per sua ammissione avrebbe voluto cancellare dal campionato, non è andata esattamente così ma quasi., e Toro domato malgrado la sua combattività e il suo coraggio mostrati sino al momento del kappaò. In ogni caso un bel regalo pre-natalizio consegnato dalla Juventus al suo presidente onorario il quale avrà certamente gradito assai.