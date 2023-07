Nicolò Fagioli sembra uno dei giocatori meno cedibili di tutti in casa Juve. Ma dal centrocampista bianconero arriva una mossa che potrebbe cambiare anche gli scenari di mercato, almeno in ottica futura: sembra proprio che Fagioli abbia infatti deciso di lasciare lo storico agente Andrea D'Amico per entrare nella scuderia della Stellarono di Jonathan Barnett.