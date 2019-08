può esserci un cambio di prospettiva dell'ultima ora in casa Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Sami Khedira sta convincendo Maurizio Sarri in queste prime settimane insieme in bianconero e potrebbe "salvarsi" dalla cessione, mettendo dunque Blaise Matuidi sulla lista dei partenti. Il francese ha richieste da Monaco e Paris Saint-Germain.