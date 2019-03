Paulo Dybala è partito dalla panchina contro il Napoli. "Una scelta - scrive Il Corriere della Sera - che può essere indicativa. Non solo in vista della Champions". Paulo, infatti, potrebbe essere lasciato in panchina anche contro l'Atletico Madrid visto che per quell'incontro Allegri vuole puntare forte sugli esterni che possono mettere in difficoltà la squadra di Simeone che ha uno dei suoi punti deboli proprio nei terzini. Fuori in due match decisivi? Forse. Se così fosse le scelte di Allegri direbbero molto sul futuro di Dybala.