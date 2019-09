La Juventus vista ieri al Franchi di Firenze non ha convinto praticamente in nulla. Gioco, tenuta atletica, personalità e perfino divisa di gioco, tutto è stato messo sotto la lente d'ingrandimento, analizzato e infine bocciato. C'è però una grossa fetta di tifosi che si è messa in fila dietro al proprio allenatore, Maurizio Sarri, per cirticare aspramente il look della seconda maglia indossata da Cristiano Ronaldo e compagni. Un bianco grigio con pantaloncini e scritte rosse che non aveva convinto al momento della presentazione e che, vista dal vivo, ha ancor di più stupito.



SARRI POLEMICO - Tutti dietro Maurizio Sarri, dicevamo, perché parlando nel post-gara l'allenatore bianconero ha tirato una stilettata importante alla scelta fatta dalla società insieme allo sponsor tecnico: "Io su queste cose ho le mie idee che vanno contro il marketing. Per me il rispetto della tradizione delle maglie è sacro. Non so se poi vado contro il marketing perché la maglia più venduta è quella del Manchester United, che è la stessa da decenni".



IL WEB SI SCATENA - Dichiarazioni che hanno accentuato i tanti sfottò che sono andati in scena sul web e in particolare su i social network per commentare la divisa da gioco. Da "non sapevo giocasse la Polonia" a "Quando indossi la maglia del Bari e giochi da Bari" ecco i commenti più divertenti, ma anche i più polemici nella nostra gallery.