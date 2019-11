Torino non è male per fare buoni affari. Questa settimana si è rivelata particolarmente fruttuosa per Alessandro Lucci e i suoi assistiti in forza alla Juve: martedì il rinnovo con aumento dell'ingaggio per Leonardo Bonucci, giovedì stesso copione al fianco di Juan Cuadrado. Tra un prolungamento di contratto e l'altro, si è poi continuato a parlare anche del terzo uomo in bianconero della scuderia Lucci: Mattia Perin.



LA CONDIZIONE – Il portiere sta completando il percorso di recupero, già da qualche settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo pur restando sempre fuori dalle convocazioni anche per una questione di equilibri interni: fuori lista Champions, in campionato potrebbe tornare in panchina ma la gerarchia vede in ogni caso Carlo Pinsoglio quale terzo portiere e Perin in ogni caso andrà via a gennaio. Nessun problema quindi sotto questo punto di vista, i patti erano chiari e tutte le parti li stanno rispettando.



IL MERCATO – Perin andrà via a gennaio. Ma dove? Questa è una domanda ancora senza risposta, dopo un'estate ricca di trattative avviate, alcune anche concluse, ma poi saltate a causa del lungo periodo di assenza forzata che avrebbe dovuto superare il portiere. Tra un passo avanti e uno indietro, resta oggi complicata l'ipotesi Benfica: sfumato dopo le visite mediche il trasferimento, non senza polemiche, la trattativa era subito ripartita a settembre per poi scontrarsi contro le dichiarazioni del presidente lusitano Viera che escludeva la possibilità di tornare su Perin. Ma qualcosa sembra nuovamente cambiato e sull'asse Torino-Lisbona, ma un nuovo comunicato del club lusitano sembra aver chiuso il caso definitivamente: "Non ci interessa". Così Lucci e la Juve sono al lavoro, il futuro di Perin è una delle priorità, un nodo da sciogliere al più presto.